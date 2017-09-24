أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مهدي طارمي مهاجم فريق بيرسبوليس لمدة 4 أشهر، على خلفية رحيله المفاجئ من نادي ريزا سبور التركي الموسم الماضي، بعد فترة وجيزة من انتقاله إليه قادماً من بيرسبوليس، حيث عاد للأخير سريعاً، دون إبداء أي أسباب.
ويعد طارمي أحد أفضل نجوم بيرسبوليس، ويحتل المركز الثاني في لائحة هدافي البطولة، برصيد 7 أهداف، متساوياً مع البرازيلي إدواردو هداف الهلال، وخلف البرازيلي هالك مهاجم شنجهاي سيبج، بهدف وحيد.
وبذلك يغيب طارمي عن لقاء فريقه أمام الهلال، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017 ذهاباً وإياباً.وفق “الرياضية”.
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