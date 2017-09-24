تعتزم إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي صرف مكافآت فوز للاعبي فريق كرة القدم الأول، وذلك تحفيزاً لهم نظير المستويات الكبيرة التي قدموها في مواجهة الكلاسيكو الأخيرة أمام الهلال في قمة الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، بهدف المواصلة على نفس النهج في المباريات المقبلة ابتداءً من لقاء التعاون المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة، رغم عدم رضا الإدارة الاتحادية بالتعادل، إلا إنها أبدت كامل رضاها على المستوى، والقتالية، والروح العالية من اللاعبين أمام الهلال.
من جهة أخرى يستأنف الفريق الاتحادي مساء اليوم تدريباته بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا بعد راحة يوم أمس، وذلك في إطار التحضيرات لملاقاة التعاون الخميس المقبل، ويسعى التشيلي إلى وضع التكتيك، والتشكيل المناسبين لاستعادة نغمة الانتصارات من أمام السكري لتعزيز موقف فريقه في قائمة ترتيب الدوري، حيث يحتل الاتحاد المركز الثامن برصيد 4 نقاط جمعها من أربع جولات.وفق “الرياضى”.
وعلى ذات الصعيد كلف المدرب سييرا أحد مساعديه لمتابعة ديربي القصيم التي تجمع الرائد، والتعاون، وذلك لتدوين بعض الملاحظات الفنية لاستغلالها في مباراة فريقه المقبلة التي يواجه من خلالها الفريق التعاوني.
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