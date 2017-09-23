وبخ الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر لاعبي الفريق في غرفة الملابس بعد تعادلهم الثالث في الدوري السعودي للمحترفين أمام الفيحاء 2/2. وكشفت المصادر أن رئيس النصر اجتمع مع لاعبي الفريق ما يقارب ربع ساعة مبديا عدم رضاه عن المستويات الفنية التي يقدمها اللاعبون في الميدان، وموضحا أن الإدارة وفرت لهم كل شيء ليبدعوا.
وشوهد رئيس النصر خلال المباراة منفعلا حيث لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية كعادته.
في المقابل، أكد جوميز مدرب النصر خلال المؤتمر الصحافي بعد التعادل مع الفيحاء، أن المباراة كانت صعبة على النصر، وقال “مجمل المباراة صعبة علينا خاصة بعد الهدف الأول فقد واجهنا فريقا منظما في الشوط الأول أما في الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد وفرضنا أسلوبنا”.وفق “الإقتصادية”.
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