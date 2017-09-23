شدد رئيس النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد على رفضه التام لتصرف المهاجم مهند عسيري بخروجه في مواقع التواصل متسائلا عن غيابه، في وقت يعلم أسباب ذلك، متوعدا اللاعب بعقوبة اللوائح الداخلية للنادي.
وقال الأمير فهد: « أستغرب ذلك التصرف من مهند، وهو يعلم جيدا ً أن قرار استبعاده عن لقاء النصر السابق كان إداريا ً من ثم فنيا ً ، ومباراة أمس كان فنيا ولكن ظهوره في مواقع التواصل أمر خاطئ ومرفوض وسينال على إثره العقوبة»، وأضاف: ً مهند لاعب كبير والفريق يحتاجه كثيرا ولكن هذا لا يعفيه من العقوبة.
كما هنأ محبي فريقه بالانتصار الذي حققه أمس أمام مستضيفه الباطن بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، مبديا عدم رضاه عما يقدمه الفريق حتى الآن بشكل عام باستثناء بعض الأجزاء من لقاء النصر السابق، مؤكدا أن الأهلي كان أمام منعطف خطير، وكان لابد من تجاوزه واستطاع فعل ذلك وهو الأهم لخروج اللاعبين من حالة الشد التي يعيشونها خوفا من فقدان العديد من النقاط.وفق “عكاظ”.
وعن قرار الهيئة العامة لرعاية الشباب بخصوص الحارس محمد العويس وإحالة قضيته لهيئة الرقابة والتحقيق، أكد أنهم في النادي الأهلي يحترمون ذلك، ولكن لا يعنيهم القرار لا من قريب ولا من بعيد.
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