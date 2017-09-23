أعلنت إدارة نادي الشباب، اليوم (السبت)، عن توقيعها اتفاقا مبدئيا مع المدرب الأورجواني دانيال كارينيو لتدريب الفريق الأول خلفا للمدرب الوطني سامي الجابر.
وأوضحت أن التوقيع النهائي مع المدرب سيتم بعد وصوله لمدينة الرياض خلال أسبوع.
ولفتت إدارة النادي إلى أن المدرب سيصل رفقة طاقمه المساعد، وسيتسلم مهامه الرسمي كقائد للكادر الفني بعد مباراة الفريق مع نادي النصر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.وفق “أخبار 24”.
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