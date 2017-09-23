نفى المتحدث باسم مجلس الشورى، الدكتور محمد المهنا، ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إدراج المجلس توصية بنقل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في جلسة المجلس الاثنين القادم.
وأوضح المهنا أن المجلس سوف يصوّت الاثنين القادم على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس بتطوير عمل ”الهيئة” فقط، دون التطرق للمساس بكيان الهيئة أو هيكلها التنظيمي، أو نقلها لأي جهة. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج