شهدت مدينة جدة تحضير أكبر كعكة رخامية في العالم، وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك احتفالا باليوم الوطني للمملكة الـ87.
وغطّت الكعكة الرخامية التي تم تحضيرها في “الأندلس مول” بمدينة جدة، مساحة قدرها 16 مترا مربعا، بوزن 600 كيلوجرام، باستخدام حوالي 15,000 عبوة خليط الكعكة الرخامية من “بيتي كروكر”.
وأشرف على تحضير الكعكة 22 خبازاً استخدموا 1.150 عبوة كريمة للتزيين من “بيتي كروكر” لتصميم شعار اليوم الوطني الـ87 للسعودية على سطح الكعكة، وقد عمل الخبازون لمدة يومين تقريباً لاستكمال تحضيرها تحت إشراف “حكم جينيس”، حتى يتم التحقق من أن محتويات الكعكة تزن 250 كيلوجراما أو أكثر، كي تستطيع تحطيم رقم “جينيس” السابق، وهو ما تم بالفعل.
من جهته، قال المدير التجاري لدى شركة “جنرال ميلز” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا علي شيخ: “جاءت فكرة تسجيل رقم قياسي في (موسوعة غينيس للأرقام القياسية) لأكبر كعكة رخامية، للاحتفال بأسلوب استثنائي باليوم الوطني للمملكة، وأردنا من خلال هذه الفعالية المميزة التعبير عن امتناننا وتقديرنا للمجتمع السعودي”.
وفق “أخبار 24”.
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