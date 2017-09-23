أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية عن تقديمها عرضا خاصا على جميع الرحلات الداخلية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة، وفق شروط محددة.
ومنحت الشركة عملاءها فرصة شراء تذاكر الرحلات الداخلية بمبلغ 87 ريالاً، بمناسبة الذكرى الـ87 لليوم الوطني، مشيرة إلى أن العرض سيشمل أكثر من 33 ألف رحلة و25 وجهة داخلية.
وأفادت بأن العرض سيكون على مقاعد محدودة على درجة الضيافة، كما أن السعر خاص بالاتجاه الواحد، ويجب على الراغبين في الاستفادة من العرض أن يشتروا التذاكر في الفترة ما بين 23 سبتمبر 2017 و24 سبتمبر 2017، وأن تكون الرحلات التي يحجزون عليها في الفترة من 23 سبتمبر 2017 إلى 31 ديسمبر 2017. وفق”أخبار 24″.
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