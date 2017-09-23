احتفل طفل سعودي في الدمام على طريقته الخاصة بالذكرى الـ87 لليوم الوطني للمملكة، وقام بارتداء ملابس والده المرابط بالحد الجنوبي العسكرية.
وأوضحت والدة الطفل، ويُدعى خالد بن سلطان سعد السليماني، أن ابنها أصر على ارتداء بدلة والده العسكرية للاحتفاء باليوم الوطني.
وأضافت وفقا لـ “اليوم”، أن ارتداء الابن لملابس أبيه العسكرية، هو إحساس بالفخر بتواجد والده بالحد الجنوبي، ورسالة للجميع بضرورة مشاركة الشعب بالاحتفال باليوم الوطني المجيد.
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