ردّت سفارة المملكة لدى الرباط على تدوينة لمستشار برلماني عن الحزب الحاكم في المغرب انتقد فيها بعض الإجراءات التنظيمية للحج في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك.
وقالت السفارة في تعميم أصدرته أمس الأول الخميس، إن التدوينة “تضمنت العديد من المغالطات حول التأشيرات ونظام الطوافة، مؤكدة أن العالم يشهد بما تبذله المملكة العربية السعودية من مجهودات جبارة لخدمة ضيوف الرحمن وراحة الحجاج.
من جهته، كتب البرلماني تدوينة جديدة أوضح خلالها أن ما كتبه كان بصفته الشخصية وليس كبرلماني، مبيناً أنه أشاد بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات السعودية في الحج، غير أنه نبّه لما اعتبره ملاحظات يمكن لسلطات المملكة تداركها، وذلك من باب النصح، مؤكداً حرصه على العلاقات السعودية المغربية.وفق “أخبار 24”.
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