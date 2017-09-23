ألزمت وزارة التجارة أحد المطاعم الشهيرة بإزالة أحد إعلاناته حمل عبارة “اسمك سلمان فأكلك مجاناً”، باعتبار أنه مضلل للمستهلك، حيث من يدخل المطعم يجد وجبات معينة فقط بالمجان وليس كل الوجبات، ولا تتجاوز قيمتها 100 ريال.
وجاء تحرك الوزارة استجابة لبلاغ قدمه أحد الأشخاص عبر حساب الوزارة في “تويتر”، حيث أرفق المغرد صورة الإعلان المتضمن للعرض، فشكرته الوزارة وأكدت له أنها باشرت البلاغ وضبطت المخالفة التي تحمل تضليلاً للمستهلك.
وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق المطعم وألزمته بتعديل صيغة الإعلان.
وحذرت الوزارة المواطنين والمقيمين من الإعلانات والعروض الوهمية التي تكثر في هذه الأيام، داعية لإبلاغها عبر مواقعها الرسمية عن أية مخالفات.وفق “أخبار 24”.
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