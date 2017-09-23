شهدت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 سبتمبر، الذي يصادف الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ87 للعيد الوطني للمملكة، مولد أول مولودة في هذا اليوم.
ووثقت صور متداولة احتفاء مدينة الملك سعود الطبية بالمولودة في غرفة خاصة، كسيت بالأخضر والعبارات الاحتفالية مثل “الوطن في قلوبنا”، بجانب لف المولودة بالأخضر، وذلك لقدومها للحياة في الساعة الأولى من هذا اليوم.
وعلى صعيد متصل، أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، أن زيارة المنومين ستكون خلال اليوم السبت وغداً الأحد مفتوحة من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 8، وذلك ضمن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة.وفق “أخبار 24”.
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