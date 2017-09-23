قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي ان ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية يذكرنا بنعمة الاجتماع على هذه الولاية الحكيمة في دين صحيح ودنيا مزدهرة ، فلله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، ثم خالص الدعاء لجلالة الملك الموسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل ال سعود رحمه الله ولمن جاء بعده من أبناءه الملوك البررة ولمقام قايد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولمقام ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيده الله فهما واجهة السعوديين والعرب والمسلمين أمام العالم أجمع ، ولتبقى بلادنا عزيزة مرفوعة الراس بدينها المتين وحكامها العادلين وشعبها الوفي وترابها الثمين .
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الشيخ عبدالعزيز العقيلي الخالدي للوطن : هذه الولاية الحكيمة في دين صحيح ودنيا مزدهرة
الشيخ عبدالعزيز العقيلي الخالدي للوطن : هذه الولاية الحكيمة في دين صحيح ودنيا مزدهرة
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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