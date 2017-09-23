عبر الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج عن سروره وسعادته بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية ، وقال وبصفتي أحد أحفاد الرواد الذين دخلوا مع الملك الموسس عبدالعزيز رحمه الله الرياض سنة ١٣١٩ وهو الشيخ معضد بن عامر ابن خرصان رحمه الله اجدد العهد والولاء اصالة عن نفسي ونيابة عن قبيلتي ال شامر لدولتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله فهما صمام الأمان لنا بعد الله في الحياة كلها ، مشيدا باحتفالات منطقة الرياض عامة ومحافظة الخرج خاصة بمناسبة اليوم الوطني ، وشاكرا في هذا المقام اصحاب السمو الملكي الأمراء وزير الداخلية وامير منطقة الرياض ونايبه حفظهم الله ومثمنا لجهود سعادة محافظ الخرج وروساء الجهات الحكومية المشاركة في هذه الفعاليات .
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