عبّر المهندس فهد بن سعد بن طارد الجعيدي مدير فرع الزراعة بالهياثم بكلمة بمناسبة اليوم الوطني جاء فيها :
من نعم الله علينا في هذه البلاد انها تمر بنا غدا ذكرى تأسيس هذا الكيان العظيم ذكرى يومنا الوطني السابع والثمانون ٠ تمر بنا ونحن نرفل في انواع النعم والرخاء والامن والهناء موفوري الاعراض والاموال والمساكن والوظائف والبيع والشراء سالكة سبلنا رغيدة معيشتنا مفتوحة مدارسنا وبذكر الله معطرة مساجدنا فلله الحمد والشكر والمنة اولا وآخرا ثم لمن اسس هذا الكيان الراسخ الشماخ المتين ولمن اتى بعده من الملوك الميامين عليهم رحمة واسعة من رب العالمين حتى وصلنا الى عهد الخير عهد الحزم والعزم عهد الأمن والامان عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين .
انه في هذا اليوم الخالد العظيم يجب علينا ان نتذكره بكل فخر واعتزاز فهو يوم ليس كالايام في سائر البلدان انه يوم في بلد التوحيد الخالص للواحد الاحد ومهبط الوحي ومهوى افئدة المسلمين ومرقد نبيه صلى الله عليه وسلم ومنبع العروبة بلد النخوة والشجاعه بلد المعونات الجزلة الضافيه والحضن الحنون لجميع المسلمين نتذكره مع الحفاظ عليه كيان شامخا لا تدنسه الايادي الاثمه ولا الاقلام الماجورة وان نكون صفا واحداً في وجه اعدائه والمندسين فيه لصالح جهات حاقدة مبغضة يتضح حقدهم من عباراتهم ومن لحن قولهم نسال الله ان يفضح اسرارهم ويهتك استارهم وان يستر على بلادنا ويحفظها و ولاتها وعلمائها وشعبها و جندها من كل سوء ومكروه وان يمد في عمر خادم الحرمين وولي عهده وان يعينهما على ما حملا به .
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