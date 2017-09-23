الشيحة يهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني الـ87 ..ويؤكد: المملكة تسجل خطوات متسارعة نحو مستقبل مشرق ينبأ بنهضة رائدة في كافة المجالات
رفع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة، متمنياً للشعب السعودي المزيد من الازدهار والتقدم.
وذكر الشيحة في كلمته بهذه المناسبة: “تحل علينا اليوم الذكرى 87 لتوحيد هذه البلاد المباركة، والمملكة تسجل خطوات متسارعة نحو مستقبل مشرق ينبأ بنهضة رائدة تعم جميع أرجاء الوطن، وذلك بفضل الله عز وجل أولاً، ثم بفضل الأمن والاستقرار الذي تعيشه البلاد منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مما اسهم في تدعيم ركائز الحكم على قيم العدل والمساواة لكل من ينتمي الى هذه البلاد، ما يضمن حياة كريمة للأجيال القادمة المحبة لهذه الأرض الطيبة”.
وأشار المهندس الشيحة إلى أن الرؤية الوطنية 2030 تمثل نقلة نوعية في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، ما سينعكس إيجابا – بمشيئة الله ـ على مقدرات المملكة في كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن برنامج التحول الاستراتيجي الذي أطلقته الشركة السعودية للكهرباء منذ نحو ثلاثة أعوام يتسق مع تلك الرؤية الطموحة، ما جعل منها شركة رائدة في مجال الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن المنظومة الكهربائية شهدت قفزات متسارعة بسواعد كوادر وطنية مدربة وفق أحدث النظم العالمية، حيث وصلت نسبة التوطين بالشركة هذا العام 89%، وبلغ إجمالي قدرات التوليد المتاحة بالمملكة حوالي 74.3 جيجاوات، ووصلت نسبة تغطية الشبكة الكهربائية إلى 99.8%، إذ تم إيصال الكهرباء لأكثر من 502 ألف مشترك جديد عام 2016م، ليصل عدد المشتركين إلى 8.6 مليون. فيما بلغت أطوال شبكة نقل الكهرباء 70.3 ألف كيلو متر دائري، ووصلت أطوال شبكة الألياف الضوئية 53 ألف كيلو متر دائري، كما بلغت أطوال شبكة التوزيع 578.8 ألف كيلو متر دائري. ولفت الشيحة أن ذلك يأتي لتلبية استيعاب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء والتي وصلت خلال السنوات الخمس الماضية إلى 6.7%، ما يعكس تنمية شاملة تبين المكانة المتقدمة التي تحتلها المملكة اقتصاديا وسياسيا.
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