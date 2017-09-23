قررت إدارة نادي النصر إقالة مدرب الفريق الأول ريكاردو جوميز وتكليف مدرب الفريق الأوليمبي روجيريو بتدريب الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد.
وأعلنت إدارة النادي عن رحيل المدرب “جوميز” بعد 4 جولات فقط من انطلاق الموسم، مُثمنةً جهوده خلال فترة عمله مع الفريق الأول، مشيرة إلى حرصها على التعاقد مع مدرب جديد للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.
وواجه مدرب فريق النصر “جوميز” حملة انتقادات واسعة مؤخراً بسبب سوء النتائج والأداء الذي ظهر عليه الفريق خلال 7 مباريات جرت تحت قياداته ثلاث منها في البطولة العربية التي أقيمت بالقاهرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، إضافة إلى 4 مباريات بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين حصد خلالها 6 نقاط فقط من ثلاثة تعادلات وفوز وحيد.وفق “أخبار 24”.
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