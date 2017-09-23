كشفت مصادر خاصة في البيت الهلالي أن علاقة قائد الهلال ياسر القحطاني مع مدربه رامون دياز ليست على مايرام في هذه الفترة، وأن المدرب الارجنتيني ينوي التخلص منه الفترة المقبلة.
وتابع المصدر حديثه لـ”عين اليوم”: “مدرب الهلال دياز أكد للإدارة الهلالية أن وقت المجاملات انتهى وحان وقت الحسم والتخلص من العناصر غير المفيدة للفريق”.
وتجتمع رغبة إدارة النادي مع رغبة دياز حول التخلص من القحطاني الذي جدد عقده لمدة عامين مع الهلال منتصف شهر يونيو الفائت، فيما انضم إلى أزرق الرياض عام 2005 قادما من القادسية مقابل 22 مليون ريال.
وبحسب مصادر “عين اليوم” فإن دياز ينوي استبعاد القائد القحطاني عن خياراته في مباراة بيروزي الثلاثاء المقبل في البطولة الآسيوية والاستعانة بزميله مختار فلاته كمهاجم ثالث للفريق بعد المهاجمين السوري عمر خريبين والاورغوياني ماتياس.
ورغم مشاركة القحطاني في تدريبات الهلال الجماعية إلا أنه غاب عن قائمة الـ18 لاعب لموقعة الكلاسيكو أمام الاتحاد والتي انتهت 1-1؛ حيث فضل المدرب العاصمي اللعب بالسوري خربين والفنزويلي المنضم حديثا ريفاس مع ابقاء الأورغوياني ماتياس على دكة البدلاء.
ظهور القحطاني الأخير بالقميص الأزرق كان في مباراة الذهاب الآسيوية أمام العين في الدقائق الـ10 الأخيرة وذلك لعدم وجود أي مهاجم سواه مع تقديم ماتياس لمستويات سيئة وغير مقبولة دفعت النادي للتعاقد مع ريفاس من الشارقة الإماراتي.
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