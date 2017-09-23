عثرت الجهات الأمنية بمنطقة جازان على المواطن المُسن وشقيقته اللذين فقدا قبل نحو أربعة أشهر من منزل أسرتهما بمحافظة العارضة متوفيين، بعدما تمكنت أسرة المفقودين من التعرف عليهما بصعوبة بالغة بسبب تحلل جثتيهما.
وبيّنت مصادر أن سكان إحدى قرى محافظة العارضة تواصلوا مع الجهات الأمنية لإبلاغها بالعثور على جثتين متحللتين، لافتةً إلى أن الجهات المعنية راجعت ملف المفقودين خلال الفترة الماضية وأحضرت أسرة المسنين للتعرف عليهما واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.
وكان المّسن يحيى الجابري (90 عاماً) وشقيقته مريم (80 عاماً) قد فقدا من منزل أسرتهما بمحافظة العارضة في 8 من شهر رمضان الماضي، حيث استمرت عمليات البحث عنهما من قبل الجهات المعنية وفرق الإنقاذ طيلة الشهور الماضية حتى تم العثور عليهما وقد فارقا الحياة.وفق “أخبار 24”.
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