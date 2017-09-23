قامت اللجنة الجمركية الابتدائية بمنفذ البطحاء الحدودي مع الإمارات، بمعاقبة سيدة أعمال سعودية غيابياً وتغريمها بدفع مبلغ 168 ألف ريال، لتهريبها 100 كرتون قارئ قرآن بدون تصريح.
وأوضح مصدر مسؤول في اللجنة، وفقا لـ “عين اليوم”، أن مفتشي الجمارك تمكنوا من ضبط شحنة مكوّنة من عدد 100 كرتون “قارئ قرآن” مخالفة في السعودية، مشيراً إلى أن الشحنة كانت تخص سيدة سعودية تعمل في مجال التجارة.
وأضاف أن سيدة الأعمال تغيبت عن حضور جلسات اللجنة الابتدائية؛ الأمر الذي جعل اللجنة تصدر حكماً ابتدائياً بالشروع بالتهرب الجمركي عليها.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج