شهد أحد المزادات بمدينة الملك عبدالله للتمور في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية شراء أحد رجال الأعمال “منّ” تمور بمبلغ كبير.
وأظهر مقطع فيديو صاحب المزاد وهو “يحرج” على كرتون من التمر يمثل عينة من أحد أجود أنواع التمور التي تنتجها مزارع المحافظة، وتوقفت المزايدة عند مبلغ 90 ألفا و200 ريال، وهو المبلغ الذي قدمه رجل الأعمال مقابل شراء “من” التمر (المن يساوي 240 كجم).
وأعلن رجل الأعمال مباشرة أن “المن” الذي اشتراه هدية منه إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الوفد الإماراتي الحاضر للمزاد سيتولى مهمة إيصاله إلى الشيخ خليفة.
وفي مشهد آخر، ظهر رجل الأعمال مع أعضاء الوفد الإماراتي، الذين أكدوا على حرصهم على زيارة المهرجان السنوي؛ إذ إنه يتميز بعرض أجود التمور، كما أشار رجل الأعمال إلى أن نخيل الأحساء نجحت زراعتها في الإمارات وأصبحت تصدر منها إلى دول العالم.
وفق “أخبار 24”.
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