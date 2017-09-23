وثق مقطع فيديو متداول، امس (الجمعة)، سجلته كاميرا مراقبة لمحل تجاري لحظة اصطدام مركبتين بشكل عنيف.
ويبيّن المقطع اصطدام مركبة مسرعة بأخرى كانت تسير بجانب دوار في أحد الشوارع، ما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى ودفع الثانية عدة أمتار إلى الأمام.
كما أظهر مقطع آخر للحادث تم تسجيله من زاوية مختلفة اصطدام المركبتين بسيارة بيضاء كانت تقف أمام أحد المحلات، ما أدى إلى تخريبها وتأذي شخص كان يقف بجوارها.
وفق “أخبار 24”.
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