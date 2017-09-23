أعلنت أمانة محافظة جدة، امس الجمعة، عن افتتاح طريق المدينة بعد إغلاقه مؤقتا لتركيب جسر المشاة الواقع على طريق المدينة أمام أسواق المساعدية، حيث استغرقت أعمال تركيب الجسر نحو ١٢ ساعة.
وأوضحت أنه تم افتتاح الطريق للحركة المرورية من الجهتين بعد إزالة كل العوائق ونقل المعدات من موقع الجسر، مشيرة إلى أن أعمال تركيب الجسر تضمنت إعادة تركيب ٣ بلاطات حديدية (متوسط طول البلاطة الواحدة من 17 – 18م) بإجمالي طول 54م وعرض من 4-5م.
وأهابت الأمانة بسائقي المركبات في جدة الالتزام بأنظمة المرور في ارتفاع المركبات لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث والمحافظة على المرافق العامة.وفق “أخبار 24”.
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