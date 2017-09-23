تحلّق طائرات للسلاحين الجويين البريطاني والسعودي، (الاثنين) القادم، لتنفيذ طلعات جوية استعراضية فوق سماء جدة احتفالًا باليوم الوطني الـ87 للمملكة.
وتشارك طائرات “السهام الحمر” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني “الصقور الخضر” السعودية استعراضها الجوي، احتفالا باليوم الوطني السعودي.
وبحسب تصريحات وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون لـ”بي بي سي”، فإن الطلعات ستكون استعراضا مرئيا للتعاون البريطاني على امتداد العالم، حيث تنفذ الطائرات تلك الطلعات الاستعراضية في كل من السعودية والأردن والكويت وقطر وعمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة.وفق “أخبار 24”.
معاً في #جدة يوم الاثنين القادم ..
عرض جوي .. سيجمع صقور🇸🇦#السعودية الخضر والسهام الحمر🇬🇧#بريطانيا@rafredarrows#اليوم_الوطني_السعودي_٨٧ pic.twitter.com/HF82djhFGn
— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧
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