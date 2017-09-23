نظمت متوسطة الامير مقرن بن عبدالعزيز احتفالية خاصة باليوم الوطني بدأ الحفل منذ الصباح الباكر حيث نظم الطلاب اذاعة مدرسية عن اليوم الوطني وفي نصف اليوم الدراسي بدأت إحتفالية اليوم الوطني بآيات عطرة رتلها الطالب مالك الدوسري ،ثم الفي قائد المدرسة الاستاذ مسفر بن مبارك الزهراني كلمة بمناسبة اليوم الوطني ونيابة عن الطلاب القى الطالب عبدالله الشهراني قصيدة عن اليوم الوطني .
وكان الحفل بحضور عدد من أولياء الأمور ومعلمين المدرسة وقائد المدرسة الاستاذ مسفر بن مبارك الزهراني
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