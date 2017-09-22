قال عضو الإفتاء في منطقة عسير الشيخ سعد الحجري، اليوم (الجمعة)، إن ما ورد في إحدى محاضراته من وصفه للمرأة بأنها بـ”ربع عقل” يُعد زلة لسان.
وأضاف أنه لم يتعمد استفزاز أحد بكلامه، لكنه يرى أن من أعاد نشر المقطع المجتزأ من المحاضرة التي ألقيت في 2013 كان هدفه الترصد والإضرار به، حيث اجتزئ المقطع الذي يحقق هذا الهدف ووُظِّف في سياق خاطئ.
وكان مغردون تداولوا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطعاً مجتزأً من محاضرة للشيخ الحجريعن مفاسد قيادة المرأة للسيارة، وأصدر أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بعد ذلك توجيهاً بمنعه من الإمامة والخطابة وجميع المناشط الدعوية؛ لتسببه في إثارة الرأي العام.وفق “أخبار 24”.
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