روت إحدى جارات الطفلة “مدين”، تفاصيل جديدة حول حادثة الدهس التي تعرضت لها الطفلة من باص مدرستها بعد نزولها منه أمام منزل أسرتها بالدمام.
وأوضحت الجارة وتدعى “أجيال” أن والدة الطفلة كانت معها بالمنزل، حيث اتصل والد الطفلة بزوجته وأخبرها بأن سائق الباص أفاده بأن طفلتهم مصابة بدوخة وهي الآن أمام باب المنزل.
وقالت إنهما خرجتا ووجدتا الطفلة وهي جالسة تبكي، ووجدوا أحد الجيران بقربها يفيد بأنه اتصل على الإسعاف وهو الآن بالطريق، مبينة وفقاً لموقع “العربية نت” أنها رافقت الطفلة في الإسعاف إلى مستشفى قوى الأمن.
وأضافت أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة للطفلة، وتبين إصابتها بنزيف حاد، والكبد والطحال والكلى اليمنى متفتتة، وأنها بحاجة للتنويم في العناية المركزة، غير أنه لم تتوفر أسرة فارغة.
وأبانت أنها نشرت معلومات حول وضع الطفلة بمواقع التواصل طالبة المساعدة لإنقاذ الطفلة، فوجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بنقلها لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام وتوفير العناية اللازمة لها.وفق “أخبار 24”.
وتم تداول صورة للسائق الذي دهس الطفلة وهو سوداني الجنسية وتظهر فيها الطفلة مدين وهي على الأرض خلفه، وذلك قبل أن يقوم بحملها من أمام الباص ووضعها عند باب المنزل ويهرب من الموقع.
وكانت والدة الطفلة ذكرت أن سائق الباص أنزل الطفلة أمام المنزل وانشغل بالحديث عبر الجوال، ولم ينتبه بأن الطفلة تسير أمام الباص، فتحرك ودهسها، ثم قام بحملها ووضعها أمام الباب وهرب.
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