كشف ماجد عبدالله مدير المنتخب الأول لكرة القدم، مساء امس الخميس، أن تحقيق المنتخب السعودي لكأس العالم بروسيا 2018 هي أمنية.
وأوضح على هامش توقيع عقد المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا لتدريب المنتخب في مونديال روسيا، أن أهم أهداف المرحلة المقبلة صناعة منتخب قوي.
يشار إلى أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وقع عقدا مع “باوزا” يقضي بتوليه مسؤولية تدريب المنتخب خلال فعاليات مونديال روسيا 2018.
#عاجل | #ماجد_عبدالله مدير #المنتخب_السعودي: نتمنى أن نحقق #كأس_العالم، وسنحاول صناعة منتخب قوي.. pic.twitter.com/vjErUeCvaq
— الرياضية – عاجل (@Alriyadiyah_BN) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧
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