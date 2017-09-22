أكد مدرب الهلال رامون دياز ان فريقه لم يظهر مجملا بالشكل المطلوب منه في مواجهة الاتحاد أمس، الامر الذي يتطلب من الجهاز الفني الوقوف على أسباب هذا الهبوط في المستوى، وقال فِي المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم بعد نهاية المباراة: “لعبنا بطريقتنا الهجومية والبحث عن تسجيل الأهداف في كل وقت ولكن تكتل الاتحاد ورجوع كامل اللاعبين الى مناطقهم الدفاعية حد من خطورتنا قلل من نسبة تسجيلنا على الرغم من انه سنحت فرصتين محقق للثنائي عمر خربين وريفاس، أعتقد أنه كان تعادل عادل”.
وأضاف: “على الرغم من كل الفرص المهدرة إلا أنني راضٍ على عمر خربين وريفاس فهم ثنائي هجومي للمرة الأولى يشاركان بشكل أساسي وفِي مباراة مهمة، ستقف على الأخطاء التي وقعنا بها ونحللها بهدوء تام وأن اضطرينا لتغيير طريقة اللعب سنفعل ذلك لمصلحة الفريق”.وفق “الرياض”.
واختتم قائلا: “ما زلنا في الجولة الرابعة والدوري بطولة نفسها طويل ونتائجنا كانت جيدة جدا بعد تعادل وثلاثة انتصارات”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج