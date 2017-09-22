ذكرت مصادر أن المطلوب الأمني محمد المزرع سلم نفسه للأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية، بعد أن بادر عدد من المطلوبين بتسليم أنفسهم خلال الفترة الماضية.
ويعتبر المزرع أحد المطلوبين على ذمة قضايا أمنية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، وصدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.
وسلم عدد من المطلوبين أمنياً أنفسهم خلال الفترة الماضية، ليرتفع بذلك عدد من سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية إلى 10 أشخاص منذ دعوة الداخلية المطلوبين إلى تسليم أنفسهم وعدم التمادي في الباطل وأنه سيتم أخذ مبادرتهم بالتسليم في الاعتبار.
جدير بالذكر أن عباس المزرع شقيق محمد المزرع الذي سلم نفسه، كان مدرجا على قوائم المطلوبين وقبض عليه في مداهمة أمنية في صفر 1433، بعد توفر معلومات عن تواجده و8 أشخاص آخرين من المطلوبين في قضايا تهريب وترويج المخدرات في أحد المنازل ببلدة العوامية.وفق “أخبار 24”.
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