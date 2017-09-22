أكدت مصلحة الجمارك العامة، أن واردات المملكة من التبغ ومشتقاته انخفضت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 71%، وذلك إثر البدء بتطبيق ضريبة القيمة الانتقائية منذ يونيو الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى، وفقاً لـ”الاقتصادية” أن قيمة الواردات خلال الفترة من أول يوليو حتى منتصف سبتمبر 2017 بلغت نحو 217 مليون ريال بانخفاض 534 مليون ريال وذلك مقارنة بـ751 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن كميات التبغ ومشتقاته المستوردة انخفضت بنسبة 58.5 %، بما يعادل نحو 6.1 ألف طن، حيث بلغ حجمها 4.4 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 10.5 ألف طن.
يذكر أن ضريبة القيمة الانتقائية تطبق بنسبة 100% على مبيعات التجزئة من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50% على المشروبات الغازية، وبانخفاض ورادات التبغ ومشتقاته تحقق الهدف من تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية على السلع والمنتجات الضارة بالصحة.
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