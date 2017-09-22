أوضحت وزارة الإسكان أن هناك مليون وحدة سكنية شاغرة بالمملكة، وأن 17% منها عبارة عن مساكن موسمية وخيام تتم الاستفادة منها في المواسم فقط.
وقال مندوبا الوزارة خلال ردهما على تساؤلات وملاحظات أعضاء مجلس الشورى حول التقرير السنوي للوزارة، أول من أمس الأربعاء، إن الوزارة طرحت على أصحاب المساكن الشاغرة مساعدتهم لتحقيق الاستفادة من وحداتهم الشاغرة لما يصب في مصلحة الوطن.
وأوضحا أن هناك تحديات كثيرة أثرت على عمل الوزارة، وهي نتاج تراكمات حدثت خلال سنوات طويلة، لافتين وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أن الوزارة تعمل حالياً على معالجة هذه التحديات.
وأشار المندوبان إلى شراكة الوزارة مع القطاع الخاص للاستفادة من الأراضي الشاغرة وتشييدها لتوفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومن بين مخرجات تلك الشراكة مشروع بوابة الشرق بمنطقة الرياض والذي ضم 7 آلاف وحدة سكنية.
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