احتفل مواطن مُسن باليوم الوطني للمملكة على طريقته الخاصة من خلال التوشح باللون الأخضر، داعياً شباب الوطن إلى العمل لنهضة المجتمع.
وأظهر فيديو متداول، المسن وهو يتشح باللون الأخضر ويرتدي كاباً على رأسه يحمل شعار المملكة، موجهاً رسالة إلى الشباب قال فيها: “اشتغلوا اشتغلوا اشتغلوا وكأن الملك بينكم ومعكم، بارك الله فيكم”.
ولقي الفيديو تداولاً واسعاً من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، مبدين إعجابهم بمبادرة المُسن التي عبر خلالها عن حبه الشديد للوطن ودعوته للشباب للعمل بجد وكفاح.
وفق “أخبار 24”.
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