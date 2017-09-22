ذكرت مصادر، أن إمارة منطقة عسير استدعت رجل أعمال وألزمته بإزالة لوحات إعلانية تخصه، لوجود مخالفة فيها تمثلت في استخدامه لقب شيخ.
واعتبرت الإمارة، وفقا لـ”عكاظ”، أن رجل الأعمال المذكور قد خالف الأمر السامي الذي وجه بقصر لقب شيخ على خريجي العلوم الشرعية العاملين في سلك القضاء، ومشايخ القبائل الذين يملكون ختما رسميا بهذا المسمى، فجاء استدعاؤه وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار ذلك وإلزامه بإزالة لوحاته الإعلانية.
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