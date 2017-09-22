تدرس هيئة الطيران المدني آلية تطبيق الفحص المسبق على المسافرين من الرياض وجدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.
وبّين رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي وفقاً لـ”عكاظ”، أن الآلية الجديدة تمت مناقشتها مؤخراً تمهيداً لتطبيقها تجريبياً في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ومطار الملك خالد الدولي.
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على نقل الخبرات والتجارب المميزة مع الجانب الأمريكي لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أمن المطارات.
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