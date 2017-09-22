روى مُركب صورة الملك فيصل ـ رحمه الله ـ مع الكائن الخرافي التي أحدثت ضجة كبيرة مؤخراً بعد طباعتها بالخطأ داخل منهج الدراسات الاجتماعية للمستوى الأول الثانوي قصة الصورة وسبب ظهورها في المناهج التعليمية.
وقال مُركب الصورة وفقاً لـ”سبق”، أن فكرة الصورة جاءت من وحي خياله لوجود تشابه كبير بين سمات الملك فيصل وشخصية يودا الخيالية التي ظهرت بفيلم حرب النجوم؛ كونها تمتلك نفس صفات القوة والحكمة والحدة، إلى جانب لون البشرة والسيف الأخضر.
وأضاف أن تلك الصورة لم تكن العمل الخيالي الوحيد الذي ربط من خلاله الواقع بالأفلام والمسلسلات لكنه قدم أعمالاً كثيرة في هذا الإطار.
وبّين أن أعماله عرضت لأولى مرة في دبي عام 2013، تبع ذلك عرضها بعدة ولايات أمريكية، مشيراً إلى أن مصمم الكتاب المدرسي أخطأ في اختيار الصورة من على الإنترنت كونه اختار الصور المركبة لتشابهها الكبير مع الصورة الأصلية.
وكانت وزارة التعليم قد قررت سحب مقرر الدراسات الاجتماعیة الوطنیة بالمستوى الأول الثانوي، بسببظهور الملك فیصل بن عبدالعزيز بجوار الكائن الخرافي خلال توقيعه على میثاق هيئة الأمم المتحدة، كما عبّر وزير التعلیم الدكتور أحمد العیسى عن أسفه على الخطأ، متوعداً باتخاذ ما يلزم حيال المتسبب بالخطأ.
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