تحولت منطقة القادمين بمطار دبي الدولي إلى ساحة لتبادل التهاني بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، حيث استقبلت إدارة المطار القادمين على طائرات المملكة بالورود والأعلام السعودية لمشاركتهم الاحتفالات الوطنية.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة استقبال حشد من المسؤولين بالمطار للسعوديين القادمين على الرحلات الجوية من خلال إهدائهم باقات الورود وأعلام المملكة والحلوى وسط تشغيل الأغاني الوطنية.
وفق “اخبار 24”.
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