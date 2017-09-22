لقي معلم و4 طلاب أشقاء مصرعهم وأصيب 6 آخرون من عائلة واحدة إثر حادث تصادم مروع وقع للسيارة التي كانت تقلهم إلى مدارسهم على طريق “حائل ـ العلا”.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الحادث وقع الثلاثاء الماضي بعدما تصادمت السيارة التي كانت تقل مجموعة من الطلاب مع سیارتین على الطريق بالقرب من فیضة بن سويلم، حيث أسفر الحادث عن وفاة المعلم وثلاثة طلاب أشقاء في الحال، فيما أصيب 7 آخرون نقلوا إلى مستشفى الملك خالد بحائل.
فيما توفي الطالب في ثانوية فیضة بن سويلم لافي العنزي أمس بعد تدهور حالته الصحية في المستشفى ليلحق بأشقائه الثلاثة فھد ونايف وخلیف.
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