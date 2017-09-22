حذّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي التابع لوزارة الصحة، امس (الخميس)، من إعطاء العسل للأطفال الرضع الذين لم تتجاوز أعمارهم 12 شهراً.
وأوضح المركز الوطني للطب البديل والتكميلي أن العسل يعد مصدرًا للأبواغ البكتيرية التي تنتج المواد المسببة لنوع خطير من التسمم، ما يشكل خطراً على الرضع الذين لم يكملوا السنة الأولى من أعمارهم.
يشار إلى أن من السلوكيات الشائعة لدى بعض الأسر تقديم العسل للأطفال المواليد مباشرة أو تقديمه لهم بعد تخفيفه بالماء، وهو ما أكدت وزارة الصحة على خطورته، وضرورة تجنبه.وفق “صدى”.
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