أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن إجازة اليوم الوطني، يوم واحد، موضحاً أنها في حال تداخلت مع إجازة نهاية الأسبوع فيُعوض العامل عنها.
وقال في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” مساء أمس الخميس: “إجازة اليوم الوطني يوم واحد، وإذا تداخلت مع إجازة نهاية الأسبوع يُعوض العامل عنها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها”.
جدير بالذكر أن اليوم الوطني لهذا العام يصادف يوم غدٍ السبت الموافق 3 محرم الجاري.وفق “أخبار 24”.
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