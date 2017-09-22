روى منقذ “طفلة مول حائل” خالد الشمري، أمس (الخميس)، تفاصيل الواقعة التي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها، والذي أظهر موقفه البطولي في إنقاذ طفلة من السقوط من أعلى سلم كهربائي في أحد المجمعات التجارية بحائل.
وقال الشمري إنه كان يتجول في الدور العلوي بحكم عمله كمراقب في المجمع التجاري، حينما سمع صوتًا وصياحًا، ليجد الطفلة وقد تمسكت بالسلم من الخارج وصعد بها للأعلى، فهم مسرعًا لإنقاذها قبل أن ترتطم بالجدار؛ كي لا تسقط وتتعرض للأذى.
وما إن فرغ من ذلك حتى انصرف إلى عمله تاركًا والدة الطفلة في فرحةً لرجوع طفلتها إليها سليمة، وقال الشمري معلقًا: “قمت بهذا العمل من باب إنساني ومن واجبي تجاه عملي؛ فأنا أعمل في هذا المجمع”.
وأضاف الشاب، بحسب “سبق”، أنه فوجئ بانتشار الفيديو بين المغردين وتفاعلهم الكبير، لافتاً إلى أنه تلقى اتصالًا من إدارة المجمع تشكره خلاله على عمله البطولي.
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