نفى مصدر أمني ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن وقوع مطاردة من دوريات أمنية لشخص مطلوب أعلى جسر الملك فهد أو بالمنطقة المحيطة به.
وقال المصدر وفقاً لـ”اليوم”، أن الفيديو المتداول بشأن الواقعة يرجح أنه مشهد تمثيلي ولا يمت للواقع بصلة، لافتًا إلى أن ما صدر من روايات حول وقوع مطاردة أمنية أعلى الجسر غير صحيح بالمرة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو لدوريات أمنية وهو تطارد شخص يقود سيارة من نوع “وانيت”، قبل أن يترجل منها ويخرج مسدساً ويطلق النار على إحدى الدوريات، ومن ثم يقوم رجال الأمن بالقبض عليه، فيما يظهر بالمطاردة مصور يحمل كاميرا ويقوم بتصوير المشهد كاملاً.
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