أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الخميس)، عن عدة إحصائيات تخص مستخدمي الاتصالات والإنترنت في المملكة.
وأعلنت الهيئة في نشرتها وصول عدد مستخدمي الإنترنت بالمملكة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2017 إلى 24 مليون مستخدم، كما أوضحت أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بلغ حوالي 43.63 مليون اشتراك، وعدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بلغ حوالي 3.75 مليون خط.
وأضافت الهيئة أن الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بلغت حوالي 25.25 مليون اشتراك، وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة حوالي 3.25 مليون اشتراك.
وتشمل الاشتراكات خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، والتوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية، والخطوط السلكية الأخرى.وفق “أخبار 24”.
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