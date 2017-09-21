أعلنت المحكمة العليا في بيان لها أصدرته اليوم، أنه ثبت لديها رؤية هلال شهر المحرم مساء يوم الأربعاء، وبذلك يكون اليوم الخميس هو غرة شهر المحرم لهذا العام 1439هـ، حسب تقويم أم القرى.
وفيما يلي نص البيان:
بيان من المحكمة العليا
الحمد لله وحده وبعد .. فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر المحرم عام 1439هـ مساء يوم الأربعاء 29 / 12 / 1438هـ – حسب تقويم أم القرى.
وبهذا يكون يوم الخميس الأول من شهر المحرم حسب – تقويم أم القرى – هو غرة شهر المحرم لهذا العام 1439هـ ، ويوافق الواحد والعشرين من شهر سبتمبر – أيلول – 2017م.
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج