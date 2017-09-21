قالت مصادر إن أمانة جدة حملت سائق الشاحنة الذي تسبب في إحداث تلفيات كبيرة بجسر المشاة بطريق جدة-المدينة، تكلفة إصلاح وإعادة تركيب الجسر من جديد، والتي قدرت بمبلغ 3 ملايين ريال.
وأضافت المصادر أن الأمانة حملت السائق بنسبة 100% مسؤولية الحادث الذي وقع في نوفمبر من العام الماضي، والذي اضطر الأمانة وفقاً لصحيفة “المدينة” لإزالة الجسر المتضرر بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
من جهتها، أوضحت الأمانة أنها ستقوم بإغلاق طريق المدينة بالاتجاهين غداً الجمعة ولمدة 14 ساعة لأجل تركيب الجسر أمام سوق المساعدية، مطالبة سالكي الطريق لاتباع مسار التحويلات المؤقتة.
وكانت شاحنة “قلاب” اصطدمت بالجسر بعد أن ترك سائقها صندوقها الخلفي مرفوعاً، ما أدى للاصطدام بالجسر وإحداث تلفيات كبيرة به استدعت إزالته.
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