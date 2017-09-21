أقدم مواطن في العقد الثالث من العمر على تسليم نفسه للجهات الأمنية بمنطقة نجران، مفيداً أنه قتل مواطناً آخر طعناً إثر خلاف نشب بينهما.
وأفاد المتحدث الرسمي لشرطة نجران الرائد عبدالله عشوي، إن مركز شركة الموفجة تلقى بلاغا من مواطن، حضر للمركز وثيابه ملطخة بالدماء، يفيد أنه طعن آخر ما أودى بحياته، بسبب خلاف نشب بينهما.
وأضاف المتحدث، أن غرفة العمليات تلقت بعد لحظات من تسليم المواطن نفسه، بلاغاً من أحد المراكز الصحية، مفاده أن شخصاً مصاباً بعدة طعنات وصل المركز، إلا أنه فارق الحياة بعد وصوله، مضيفاً أن الشرطة اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه الجاني وتحفظت على أداة الجريمة “جنبية”، فيما نُقل جثمان المجني عليه إلى ثلاجة الموتى وأشعرت النيابة العامة بالحادثة.وفق “أخبار 24”.
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