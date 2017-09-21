سقطت مركبتان من أعلى كوبري مخرج 4 الذي يربط بين طريقي الملك فهد والدائري الشمالي.
وأكدت مصادر وفقا لـ”الاقتصادية” تعرض 6 ركاب لإصابات متفرقة فيما باشرت فرق الهلال الأحمر موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
سقطت مركبتان من أعلى كوبري مخرج 4 الذي يربط بين طريقي الملك فهد والدائري الشمالي.
وأكدت مصادر وفقا لـ”الاقتصادية” تعرض 6 ركاب لإصابات متفرقة فيما باشرت فرق الهلال الأحمر موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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