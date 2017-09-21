أوضح متخصص في علم المناخ، أن المملكة دخلت هذه الأيام في ما يعرف بموسم “الصفري”، الذي يمثل الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف “الشديد الحرارة” والخريف “المعتدل الأجواء”، ويعد الموسم “الصفري” إيذاناً ببدء موسم الخريف.
وحذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند من الإصابة بالإنفلونزا التي تنتشر في هذا الموسم.
وأرجع الدكتور المسند، تزايد عدد المصابين بالإنفلونزا في المنطقة الوسطى مقارنة بالمنطقتين الغربية والشرقية، إلى أن معدل الإصابة بالإنفلونزا يتناسب تناسباً عكسياً مع معدل الرطوية، فكلما قلت الرطوبة ازدادت فرص الإصابة بالإنفلونزا.
وعلى صعيد متصل، أشار أستاذ المناخ بجامعة القصيم إلى أنه لم يجد سببا علميا لنهي القدامى عن النوم تحت أديم السماء ليلا في مثل هذه الأيام، لافتاً إلى أنهم ربما كانوا يعتقدون أن سبب مرضهم واصفرار جلودهم في الموسم الصفري من النوم تحت أديم السماء، مؤكداً عدم صحة هذا الاعتقاد.وفق “أخبار 24”.
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