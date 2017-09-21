استقبل سعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الخميس مجموعة من طلاب المحافظة بمناسبة اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية..
وفي بداية الاستقبال رحب الماضي بهم متمنياً لهم التوفيق ، وأكد على أهمية مشاركة الطلاب في المحافل الوطنية ومناسباتها ومن أهمها ذكرى اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية ، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به إدارة التعليم في تنفيذ الفعاليات وغرس المواطنة الصالحة في نفوس الناشئة ..
كان ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان المحافظة مجموعة من طلاب مدارس تعليم الخرج ممثلة في ابتدائية القادسية ابتدائية الجامعة الأهلية متوسطة حطين يرافقهم الأستاذ أ.علي الدريهم أ.موسى الغزواني أ.أحمد شعبان ،حيث اطلع الماضي على العديد من البرامج المنفذة داخل المدارس للاحتفاء باليوم الوطني ، وكذلك قدم الطلاب العديد من القصائد الوطنية بهذه المناسبة ..
وقد عبر سعادة المحافظ عن بالغ شكره وتقديره لسعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار وللطلاب على مشاركتهم الوطنية وتقديمهم مجموعة من العروض التي تعبر عن هذه المناسبة الغالية على الجميع ، وقال أن ذكرى اليوم الوطني في مملكتنا الغالية وهي تنعم بالأمن والأمان والعزة والتمكين وتفتخر بما تحقق من إنجازات متوالية حتى هذا العصر بقيادة ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي لأيالوا جهدا في إكمال المسيرة ودفع عجلة التنمية بما يحقق النمو والرفاهية لأبناء المملكة .
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