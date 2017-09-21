يتقدم سعاده مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج بأسمه ونيابة عن منسوبي الإدارة باسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بمناسبه اليوم الوطني 87 للبلاد والذي ارسى فيه جلاله المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه دعائم البلاد ووحد الجزيرة العربية تحت مسمي المملكه العربية السعودية مستمدا ذلك من كتاب الله وسنه نبيه ومن ذلك الحين والبلاد في عطاء وازدهار يواكب النهضة العالمية اسال الله ان يحفظ البلاد والعباد .
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مدير مدني #الخرج للوطن : العطاء والازدهار بالمملكة منذ أرساها المؤسس يرحمه الله
مدير مدني #الخرج للوطن : العطاء والازدهار بالمملكة منذ أرساها المؤسس يرحمه الله
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
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